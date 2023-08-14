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НовостиОбщество14 августа 2023 20:49

Благоустройство трех общественных пространств завершилось в Ленобласти

Во Всеволожском районе благоустроили Парк авиаторов, пространство у ДК в Рахье и детскую площадку
Элеонора КУРЮМОВА
Благоустройство трех общественных пространств завершилось в Ленобласти.

Благоустройство трех общественных пространств завершилось в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Всеволожском районе Ленобласти завершилось благоустройство одновременно трех общественных пространств. Так, закончили ремонтировать парк авиаторов в Агалатово, пространство у ДК в Рахье, а также детскую площадку в Буграх. Об этом пишет «Online47».

– Благоустройство территорий осуществляют с помощью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпрограмме «Жилье и городская среда», – сообщает издание.

Как рассказали специалисты, обновленный парк украсили каштанами и ивами, а также установили памятник военному летчику Ивану Кожедубу. В Рахье у местного Дома культуры появились новые игровые и спортивные зоны для детей самого разного возраста. Всего в регионе по проекту, инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, благоустраивается 106 аллей и бульваров, парков и скверов, набережных и площадей.