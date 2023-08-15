Жесткое ДТП произошло около реки Ройки в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздним вечером, 14 августа, в Ленобласти произошло жесткое ДТП. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург», женщина, находясь за рулем автомобиля «Haval», не справилась с управлением. Почему она потеряла контроль над машиной на переезде через реку «Ройка» во Всеволожском районе, пока что неизвестно.

– Автоледи не вписалась в поворот на выезде с моста. Пострадавшую увезли с места ДТП на карете скорой помощи, – рассказали очевидцы в сообществе в социальной сети ВКонтакте.

Более о ее состоянии ничего не известно. На место оперативно прибыли сотрудники всех необходимых служб. Сами местные жители в комментариях произошедшем расстроены, но не удивлены. По их словам, на этом участке уже висит множество траурных венков, а не создать аварийную ситуацию сложно даже при скорости в 40 километров в час.