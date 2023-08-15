На даче в Ленобласти поссорившиеся соседи устроили драку со стрельбой

Соседи по даче устроили драку со стрельбой в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти проводят проверку после стрельбы на даче из-за ссоры соседей. Все произошло в ночь на 14 августа на Брусничной улице в поселке Красносельское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Между соседями сначала началась драка. В итоге 35-летний мужчина выстрелил в 39-летнего соседа из пневматической винтовки. В итоге стрелявший сам уехал в больницу, чтобы зафиксировать полученные в драке травмы, - рассказали в ведомстве.

Второй участник драки последовал примеру оппонента и тоже отправился в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Позже сотрудники правоохранительных органов отобрали винтовку у участника ссоры. Специалисты проводят проверку. Уголовное дело пока не возбуждали. Состояние дачных соседей не уточняется, но вероятно, тяжелых травм никто из них не получил.