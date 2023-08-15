Турецкий магазин одежды открылся в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

А "Галерее" появился еще один магазин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В торговом центре «Галерея» в Петербурге открылся новый магазин женской одежды. Торговая точка турецкой марки ОХХО начала работать на втором этаже. По словам экспертов, почти 44 процента открывшихся магазинов в ТЦ страны – это турецкие бренды. Об этом сообщает РБК.

- Активного развития ожидают как от уже представленных в России демократичных брендов Koton, LC Waikiki, Collins, DeFacto, так и новых марок в более высоком ценовом сегменте — Ipekyol, Twist и Machka, - пишет издание.

Что касается именно появившегося магазина ОХХО, то он существует с 1993 года. Судя по данным официального сайте ретейлера, сейчас у этой марки 50 торговых точек. Кроме родной Турции, бренд представлен в Азербайджане, Ливане, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Германии.