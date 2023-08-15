Росприроднадзор предостерег петербуржцев от покупки красноухих черепах у метро

Черепах продавали на станции "Девяткино". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев периодически предупреждают о том, что нельзя покупать неизвестных животных на станциях метро. Чаще всего продавцы предлагают красноухих черепах. Один из таких случаев произошел недавно на станции «Девяткино». Сотрудники Росприроднадзора пресекли этот бизнес в очередной раз.

- Гражданин продавал животных с нарушением установленных условий содержания. Два десятка черепах содержалось в тесном аквариуме, объем которого не превышал 5 литров. Также не была обеспечена твердая поверхность, на которой черепахи могли отдохнуть. Животные фактически все время находились в воде. Не соблюдался температурный режим, - говорится в сообщении ведомства.

Продавец обманывал покупателей, что черепахи останутся маленькими. Но красноухие особи вырастают очень быстро. Это значительно осложняет уход за ними. Такие черепахи сильно кусаются. Многие хозяева в итоге не выдерживают и отпускают питомцев в ближайший водоем.

- Попадая в естественную среду обитания красноухая черепаха вытесняет местные виды. Например, часто выгоняют птиц из гнезд, предварительно уничтожив кладку, устраивая там себе места отдыха, где они греются, - объяснили опасность в ведомстве.