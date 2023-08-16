Три человека пострадали в ДТП около Агалатово в Ленобласти. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Поздним вечером, 15 августа, в Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Около деревни Агалатово столкнулись два легковых автомобиля. Из-за аварии три человека серьезно пострадали. Об этом рассказали местные специалисты поисково-спасательной службы.

– После того, как очевидцы сообщили на пульт сотрудников отряда об аварии, на место происшествия моментально выехал дежурный караул организации, – рассказали в пресс-службе ПСС Агалатово.

Приехавшие на место ДТП спасатели моментально нашли трех пострадавших. Хотя задача была не самая простая: один из автомобилей улетел в кювет и перевернулся. Специалисты передали их сотрудникам скорой помощи, после того, как они получали доврачебную помощь. Об их состоянии на момент публикации больше ничего неизвестно. Тайным остается и сценарий самого столкновения.