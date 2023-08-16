Трое мужчин напали на контрактника и угрожали поджогом военкомата в Петербурге

Хулиганов поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге трое мужчин напали на военнослужащего. Все произошло поздно вечером 5 августа. Помимо драки, хулиганы угрожали поджечь областной военкомат на Фонтанке. В службу 112 обратился 22-летний инструктор пункта отбора. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Звонивший парень сообщил, что шесть человек дерутся во дворе у военного комиссариата. Полицейские задержали трех петербуржцев 35, 43 и 44 лет Их доставили в полицию, составили протоколы и поместили в изолятор временного содержания, - рассказал источник.

Контрактник, которого пытались избить хулиганы, тоже работает в пункте отбора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом, известно, что наказание дебоширов ждет и за нападение, и за угрозы.

Самый старший из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за побои, но дело тогда прекратили. Еще один из хулиганов ранее судим четыре раза за наркотики и за незаконное проникновение в жилище.