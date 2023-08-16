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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:17

Енот из контактного зоопарка прокусил ухо семилетней девочке в Петербурге

Семилетняя малышка попала в больницу с прокушенным ухом после знакомства с енотом в контактном зоопарке Петербурга
Анастасия НУРАДИЛОВА
Енот напал на маленькую девочку в Петербурге.

Енот напал на маленькую девочку в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поход в контактный зоопарк закончился неприятностями для маленькой девочки из Петербурга. Семилетняя малышка хотела познакомиться с енотом, но питомец, вероятно, был не в духе. Внезапно он укусил девочку. Из-за травмы уха пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Сотрудникам полиции стало известно о нападении енота на ребенка в контактном зоопарке в Спасском переулке в Северной столице. Среди всех енотов зоопарка нашелся тот, кто решил откусить 7-летней петербурженке ухо, - пишет издание.

В итоге напуганную и расстроенную девочку повезли в больницу. Врачи провели необходимые манипуляции и отпустили ребенка домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения животного на малышку. Что будет с виноватым енотом – пока не сообщается.