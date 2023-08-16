Русский музей Петербурга примет 22 картины из атакованного Таганрога. Фото: Русский музей

22 произведения искусства из Таганрога передадут в Русский музей. Картины известных художников пострадали из-за взрыва, накрывшего учреждение 28 июля. В Петербурге работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха восстановят специалисты. Об этом рассказали в пресс-службе музея города на Неве.

– Художественный музей переживает тяжелую ситуацию. Четкая и слаженная работа коллег из Северной столицы помогла профессионально и оперативно решить организационные вопросы, – поблагодарила петербургских специалистов директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач.

Произведения, упакованные в специальные ящики, доставят в Русский музей автофургоном с системой поддержания оптимального температурно-влажностного режима. Реставраторы тщательно их обследуют и разработают индивидуальную методику восстановления для каждого произведения.