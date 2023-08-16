15 тысяч студентов Петербурга поучаствуют в конкурсе «Билет в Арктику». Фото: Олег ЗОЛОТО

Свыше 15 тысяч учащихся колледжей и вузов Петербурга, а также молодых специалистов научных центров и организаций поучаствуют во всероссийском конкурсе, посвященном освоению и развитию Арктики. Возраст заявителей от 18 до 35 лет. Главный приз – поездка в научную экспедицию на Кольский полуостров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Пройдя отбор, участники должны будут представить проект по одному из семи направлений, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Они смогут поработать над темой изучения вечной мерзлоты, развития городской среды и инфраструктуры, а также применения новых технологий в области мониторинга и прогнозирования климата. Жюри оценит 30 лучших проектов и определит десять победителей после публичной защиты. Конкурс проводят при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.