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НовостиОбщество16 августа 2023 21:10

Петербуржцы заплатят 300 тысяч рублей за нарушение правил парковки

25 тысяч нарушений парковки зафиксировали во дворах и на газонах Петербурга
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржцы заплатят 300 тысяч рублей за нарушение правил парковки.

Петербуржцы заплатят 300 тысяч рублей за нарушение правил парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге зафиксировали более 25 тысяч нарушений правил парковки во дворах и на газонах. Такую цифру в городе на Неве насчитали с начала 2023 года. Всего местным жителям придется заплатить около 300 тысяч рублей штрафов. Об этом рассказал директор СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Сергей Куканов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

– До введения автоматической фиксации – с 2019 по 2021 год – в Северной столице вынесли чуть больше двух тысяч постановлений, – добавил глава учреждения.

За минувший год государственная автомобильно-техническая инспекция (ГАТИ) обнаружила более 20 тысяч нарушителей. На машинах экипажей теперь работает специальное оборудование, которое фиксирует парковку на газонах, перегораживание подходов и подъездов

Но, как отметил Куканов, власти решают все спорные ситуации в пользу граждан.