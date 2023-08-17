Робот Валли помогает очищать сети «Водоканала» Петербурга. Фото: t.me/VDKSPB

В «Водоканале» Петербурга работают самые разные сотрудники. Один из самых стойких и милых – робот-вездеход «Валли». Накануне он помог сотрудникам фирмы устранить засор в одной из линий сети водоотведения. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

– Робот устраняет особо сложные засоры, делает теледиагностики. Кстати, он оборудован четырьмя мощными колесами и видеокамерой, – добавил один из читателей сообщества в телеграм-канале.

Специалист предприятия видит изображение, которое транслирует «Валли» со своей камеры, и управляет вездеходом. Если диаметр сети слишком мал даже для железного коллеги, то бригада использует устройство, которое работает по принципу эндоскопии.

Но, как предупредили в «Водоканале», если петербуржцы будут нарушать правила пользования системой канализации и формировать все новые засоры, то потребуется целая команда «Валли»-водоканальщиков.