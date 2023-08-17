Двухлетний малыш выпал из окна в Ленобласти, пока мать спала

Ребенок попал в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти двое малышей выпали из окон. Дети остались без присмотра родителей. 16 августа рано утром в больницу увезли двухлетнего мальчика. Он выпал со второго этажа в Сосновом Бору. Ребенка поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчик находился с 20-летней матерью, жительницей Волосовского района, в гостях у ее сестры. Женщина спала, и проснулась от хлопка на улице. Она увидела, что окно в комнате открыто, отсутствует москитная сетка, а ее сын лежит на асфальте под окнами, - рассказал источник.

Трехлетняя малышка выпала из окна четвертого этажа в поселке Мга. Это произошло около 11 часов дня 16 августа. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ее поместили в реанимацию. Оказалось, что малышка залезла на диван около окна и облокотилась на москитную сетку. Семья не состоит ни на каких учетах.