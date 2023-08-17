«Надел на голову пакет, взял нож»: Жителя Ленобласти будут судить за жестокое убийство пенсионерки

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бокситогорском районе Ленобласти будут судить 47-летнего мужчину, который жестоко убил женщину 13 декабря прошлого гола. Между ними возникла ссора, и преступник взял в руки молоток. А чтобы жертва точно не смогла вырваться – он надел ей на голову полиэтиленовый мешок и принялся бить ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- На почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта с потерпевшей 1935 года рождения нанес ей удар молотком, после чего надел на голову потерпевшей полиэтиленовый пакет, лишая её возможности позвать на помощь, и продолжил наносить удары ножом, - говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерка умерла на месте. На данный момент следствие собрало достаточное количество доказательств и направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд, где его будут рассматривать по существу.