Легендарный чай «Беседа» из нулевых вернется на прилавки в Петербурге

Легендарный чай снова начнут производить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге снова запустили производство чая «Беседа», который пользовался популярностью много лет назад. В сентябре легендарный чай в пакетиках из запоминающейся рекламы появится на прилавках. Мощности бывшей чайной фабрики Unilever выкупила Объединенная чайная компания. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Генеральный директор и совладелец ОЧК Александр Конов сообщил, что торговую марку «Беседа» планируется перезапустить на федеральном уровне. Сперва под брендом будет изготавливаться черный чай в пакетиках, затем ассортимент будет расширяться, - отмечает издание.

По мнению экспертов, цена на этот чай будет средней по рынку. Бренд из девяностых и нулевых попытается сместить с позиций чай «Липтон», который тоже раньше входил в портфель концерна Unilever наряду с Brooke Bond. Петербуржцы тем временем с нетерпением ждут ностальгический напиток.