Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»

Фото: пресс-служба билайн

Билайн бизнес запустил новый личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi». Теперь компании могут легко менять дизайн страницы авторизации, через которую предоставляют гостевой доступ к беспроводному интернету, а также гибко настраивать рекламные кампании и анализировать статистику посещений.

«Управляемый Wi-Fi» помогает организовать доступ к беспроводной сети в полном соответствии с требованиями российского законодательства, то есть с идентификацией и авторизацией каждого подключившегося человека. Но главное — сервис предлагает бизнесу дополнительные возможности для взаимодействия с гостями.

В новом личном кабинете сервиса «Управляемый Wi-Fi» корпоративные пользователи могут:

- создавать персонализированные страницы авторизации, например, добавлять логотип, слоган или рекламные сообщения;

- настраивать условия предоставления доступа в сеть

- управлять чёрными и белыми списками;

- настраивать рекламные кампании на разных точках подключения по индивидуальным параметрам;

- проводить опросы и собирать обратную связь;

- анализировать статистику подключений и строить рейтинги точек продаж и т. д.

«Гостевой интернет — очень востребованная услуга, но далеко не каждый предприниматель знает, что её можно использовать как дополнительный канал для общения с клиентами. Чтобы новым пользователям было проще освоить все возможности сервиса «Управляемый Wi-Fi», в личном кабинете предусмотрены удобные подсказки. А высокоскоростные точки доступа последнего поколения Wi-Fi 6 позволят обеспечить отличный гостевой сервис даже при большом количестве подключений к сети», — комментирует Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».

Заявку на подключение можно оставить на сайте билайн бизнес.

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