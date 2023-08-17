Без вести пропавшего 34-летнего петербуржца ищут больше недели. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут в Петербурге без вести пропавшего 34-летнего местного жителя. Мужчина ушел из дома 8 августа в неизвестном направлении и не вернулся. Спустя девять дней его местоположение остается неизвестным. Об этом активисты рассказали в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились добровольцы к неравнодушным местным жителям.

По Сети уже разлетелись ориентировки на мужчину. На них волонтеры указали рост около 177 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и черного цвета волосы. Во что был одет пропавший в день своего исчезновения, родственники не знают. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу Анастасии по телефону 8 911 014 75 78. Кроме того, доступна горячая линия по номеру 112 или 8 800 700 54 52.