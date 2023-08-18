Катер столкнулся с лодкой в Кемском районе Карелии. Фото: t.me/sztproc

Водные происшествия в Северо-Западном регионе не планируют идти на спад. Так, вечером, 17 августа в акватории Республики Карелия столкнулись два судна. Из-за этого местная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Правоохранители проверят исполнения законодательства о безопасности плавания и соблюдения прав пассажиров из-за столкновения катера и лодки в акватории Белого моря, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, маломерные судна врезались около причалов поселка Рабочеостровск Кемского района Республики Карелия. Сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства, дадут оценку техническому состоянию водного транспорта и действиям капитанов. Если будет необходимо, примут меры реагирования. Ведомство контролирует ситуацию.