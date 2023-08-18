Жители Ленобласти собрали 15 тонн покрышек в Гатчине. Фото: vk.com/kolesa_quest

В Ленобласти проходит экоквест «Охота на колеса». И его организаторы рассказали о первых результатах: вместе 11 активистов собрали около 15 тонн покрышек. Все шины отправятся на «Чеховский регенератный завод». Там, как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, отходы превратят в резиновую крошку, которая используется для изготовления покрытий на детских и спортивных площадках.

– Более тысячи легковых, порядка 160 грузовых, одна супер большая, восемь велосипедных и четыре шины для спецтехники мы погрузили в фуру-сцепку объемом 120 кубометров, – рассказали авторы проекта.

Как заявили организаторы квеста, бесцельно валяющееся множество шин в Петербурге и Ленобласти еще не закончилось. И до 31 октября активисты продолжат очищать территории региона. Кстати, к ним по-прежнему можно присоединиться и стать частью экосемьи.