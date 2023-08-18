Бастрыкин встретился с участниками спецоперации в военном госпитале Петербурга. Фото: t.me/bastrykin

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин встретился с участниками спецоперации на Украине. Для этого он вместе с подчиненными приехал в госпиталь для ветеранов войн в Петербурге. Председатель ведомства поблагодарил каждого бойца за патриотизм и отвагу. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

– Вместе с группой военных следователей ведомства мы откровенно обсудим то, что волнует наших бойцов, в чем они нуждаются, – отметил глава Следственного комитета.

Глава СК России также вручил военнослужащим и медперсоналу госпиталя медали «За содействие» и «Доблесть и отвага». Он заверил присутствующих, что ведомство окажет всю необходимую, возможную помощь и поддержку. Для госпиталя приобрели и поставили кресла-коляски, средства перевязки и ухода за ранеными военнослужащими, а также лекарства.