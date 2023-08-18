Пять блокадников получили соцвыплаты на покупку жилья в Петербурге. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пять жителей блокадного Ленинграда получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Сумма финансовой помощи составила более 29 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, деньги выделили из федерального бюджета.

– Законом закреплены льготные категории граждан. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, получившие свой статус до января 2005 года. Все они должны быть городскими очередниками, – рассказали в правительстве города.

Помощь доходит до своих адресатов практически без ожидания. Например, семейная пара и трое одиноких заявителей-блокадников встали на жилищный учет в 2023 году. Они обратились в Горжилобмен с апреля по июль и к августу уже получили сертификаты, подтверждающие право на выплаты.

По указу президента РФ, сумма помощи на одного человека составляет почти шесть миллионов.