Жесткое ДТП произошло в поселке Токсово Ленобласти

Мотоцикл и кроссовер столкнулись на перекрестке в Токсово. Фото: ДТП и ЧП

Во второй половине дня, 18 августа, на перекрестке в поселке Токсово произошло жесткое ДТП. Кроссовер подмял под себя мотоцикл. Водителю байка потребовалась помощь медиков. Фото и видео с места происшествия появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Женщина в возрасте находилась за рулем автомобиля и сбила управлявшего двухколесным железным конем мужчину, – рассказали авторы публикации.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Фельдшеры погрузили пострадавшего мужчину на носилки, а затем непосредственно в медицинскую машину. О том, в каком состоянии сейчас находится оказавшийся под колесами автомобиля байкер, пока что неизвестно. Правоохранителям также предстоит выяснить, что стало причиной столкновения. Из-за происшествия на улицах образовалась, по словам очевидцев, мощная пробка.