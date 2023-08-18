Семью из Петербурга лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семье из Петербурга аннулировали финские шенгенские визы. Незадолго до этого глава семейства поговорил с полицейскими вблизи города Тронхейм. Об этом пишет телеграм-канал «Ну че, народ, погнали» со ссылкой на героя истории.

– Несколько дней назад машину с российскими номерами остановили по пути в Тронхейм. Полицейские задали вопросы о маршруте поездке, уточнив о предыдущих путешествиях в Европу, – рассказали авторы блога для путешественников.

Сам герой истории Александр рассказал о случившемся в чате «Финляндия на выходные». Он добавил, что на вопросы правоохранителей отвечал честно: двигался к родне в Данию и Германию, в прошлом году ездил в ФРГ из Финляндии на пароме.

Полицейские оказались сотрудниками погранконтроля из расположенного неподалёку аэропорта. Они составили рапорт, завели дело и передали в иммиграционную службу. Теперь петербуржца обвиняют в нарушении визового кодекса.