Станция «Пионерская» открылась 19 августа после капитального ремонта

Станция ушла на капитальный ремонт 24 июня 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это свершилось – станция метро «Пионерская» вновь заработала в Петербурге. Об этом 19 августа 2023 года объявила пресс-служба Петербургского метро на своих страницах в социальных сетях.

- Изначально открыть «Пионерскую» планировали 22 августа, но обновленная станция распахнула свои двери уже сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Сам ремонт вестибюля на «Пионерской» начали еще в январе. Тогда рабочие перекрыли забором внешнюю часть фасада. А 24 июня станцию полностью закрыли от пассажиров. За полтора месяца там заменили железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов, а также нашли другие дефекты, которые требовали внимания.

Напомним, в данный момент в Петербурге закрыты еще две станции метро. Ремонт идет на «Ладожской» и «Чернышевской».