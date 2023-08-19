Власти Петербурга планируют вакцинировать от гриппа 3,2 миллиона человек

Накануне поступила первая партия вакцинны от гриппа «Ультрикс Квадри» в количестве 75,6 тысяч доз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург готовится в осенне-зимнему периоду и начинает вакцинацию от гриппа. В этом году власти Северной столицы планируют сделать прививки 3,2 миллионам человек. Как заявили в пресс-службе Смольного, препарат получат более 500 тысяч детей, а также 12 тысяч беременных. Особое внимание будет уделено иммунизации людей из групп риска - пожилых людей, медицинских работников и педагогов, а также петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями.

- Прививочная кампания стартует 28 августа и продлится до декабря 2023 года. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации в этом году общей иммунизацией от гриппа должно быть охвачено не менее 60% населения города, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных в Национальным календаре, - сообщил вице-губернатора Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Больницы Петербурга обеспечены препаратом. Накануне поступила первая партия вакцинны от гриппа «Ультрикс Квадри» в количестве 75,6 тысяч доз. В сентябре ожидается поступление вакцины «Совигрипп». Получить профилактическую прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.