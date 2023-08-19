КАД полностью перекроют между Приморским шоссе и ЗСД 25 августа

Информация о полном перекрытии движения на КАД будет заранее показываться на электронных табло и знаках.

Движение на КАД между съездами на ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют 25 августа. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной стали плановые дорожные работы на кольцевой. При этом, водителем придется терпеть неудобства совсем недолго – всего одну ночь.

- В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Движение по внешнему кольцу будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Всего планируется монтаж трёх оголовков» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Таким образом, перекрытия будет 25 августа с 01:00 до 01:30, с 02:30 до 03:00 и с 04:00 до 04:30.

Информация о полном перекрытии движения на КАД будет заранее показываться на электронных табло и знаках.