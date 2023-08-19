Третьеклассница выпала с двадцатого этажа на севере Петербурга

Девочка из полной семьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьница из Петербурга выпала из окна двадцатого этажа на севере города. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», сообщение о трагедии поступило 19 августа около 00:50 ночи. Тело третьеклассницы нашли у дома на улице Архитектора Белова. Девятилетняя пострадавшая скончалась после падения с 60-ти метровой высоты.

- Установлено, что 18 августа около 22 часов родители уложили детей спать на двуспальном диване на кухне. Около 00:30 услышали, как сильно хлопнула дверь комнаты. Войдя на кухню, родители обнаружили открытую балконную дверь и отсутствие старшей дочери. Отец выбежал на улицу и обнаружил тело своей дочери, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Отцу девочки 29 лет, он работает менеджером, матери 37-лет, она медсестра. Семья полная и на учете не состояла. Есть младшая дочь, которая посещает детский сад.