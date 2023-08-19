В лагере «Дружных» под Петербургом закончилась смена для детей и учителей из Мариуполя

Эта стамена стала завершающей в сезоне. Фото: Смольный

В детском лагере «Дружных» под Петербургом заканчивается смена для школьников и учителей из Мариуполя. Четыреста ребят и 20 педагогов отдыхают в поселке Молодежное в Ленобласти с 11 августа. Эта смена стала третьей и последней этим летом. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский встретились со школьниками из города-побратима.

- Год назад Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Наши строители сейчас вместе восстанавливают Мариуполь. А для ребят уже второй год мы организуем отдых в лагере «Дружных». Мы - одна большая дружная страна. Очень рады, что вы к нам приезжаете. Ждем на осенние, зимние и весенние каникулы», - сказал губернатор.

В пресс-службе Смольного отметили, что в этом году также в петербургские вузы поступили выпускники из Мариуполя, кто подавал документы.

Тем временем в Мариуполе продолжается восстановление зданий. Уже сданы 32 объекта, в том числе четыре школы, три детских сада, две поликлиники, онкологический диспансер, десять жилых зданий, четыре общежития, два парка, спортивный комплекс, памятник Александру Невскому, фонтан, пожарная часть. Возобновлено трамвайное движение.