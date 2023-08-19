В Петербурге капитально отремонтируют 22 общественные бани

Ремонт всех объектов растянется на три года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Петербурге взялись за общественные бани. Здании 22 бань вошли в программу капитального ремонта, сообщает пресс-служба Смольного. Все работы планируется провести в течение трех лет.

- Планируется восстановить или заменить коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, привести в порядок фасады, а также выполнить другие работы в 22 городских общественных банях, - сообщает Смольный.

Первая на очереди городская баня на улице Мосина в Сестрорецке. Здание построено еще 125 лет назад. Сейчас готовится проект реконструкции. Отмечается, что на время ремонта полностью баню закрывать не будут.

Добавим, в Петербурге 32 общественные бани, которые были построены в разное время. Часть из них являются объектами культурного наследия.