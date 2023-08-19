Омич бросил страйкбольную гранату в отдыхающих в парке в Гатчине

Нарушителя доставили в отделение полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская полиция задержала 22-летнего уроженца Омска, который напал на людей в парке в Гатчине. Мужчина бросил страйкбольную гранату в отдыхающих у озера в Приоратском парке днем 19 августа. После этого он выстрелил из пневматического пистолета.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 22-летний уроженец Омска. При нем обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также изъяты 3 фрагмента страйкбольной гранаты, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас нарушителя доставили в отделение полиции. Двое пострадавших от его действий обратились за медицинской помощью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.