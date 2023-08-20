Реставрацию окон в Театральной библиотеке в Петербурге закончат в октябре

Исторические окна отреставрируют в октябре 2023 года в Театральной библиотеке. Фото: vk.com/teatralnaybiblioteka

В Театральной библиотеке Петербурга близится к концу реставрация исторических окон. Работы планируют завершить уже в октябре 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения. В частности, там продолжают приводить в порядок окна 19-го века в зале «Русской драмы». Для этого рамы демонтируют и отвозят к специалистам в мастерские. С помощью архивных документов эксперты создают с нуля элементы запорных механизмов, чтобы внешний вид окон был один в один, как раньше.

Красота! Фото: vk.com/teatralnaybiblioteka

- Здание бывшей Дирекции императорских театров, в котором «живет» Театральная библиотека с 1889 года, является объектом культурного наследия народов России, - напоминают в пресс-службе библиотеки.

Добавим, что по окончанию работ все окна в учреждении обновят с сохранением исторического вида. Пока что ремонт продолжается, но для читателей нет ограничений на посещение. Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00, а с 1 сентября будет открыта и по субботам в это же время.