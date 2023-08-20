Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в постели с мигрантом в Ленобласти

В Ленобласти нашли пропавшую 13-летнюю школьницу в постели с мигрантом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожска нашла пропавшую 13-летнюю девочку из Саратова, сбежавшую от родителей в Ленобласть. Но есть нюанс – подростка обнаружили в постели в компании с мигрантом. 18 августа мать с отцом заметили пропажу ребенка и заявили об ее побеге. Вечером следующего дня, 19 августа, беглянку нашли в поселке Лепсари в промзоне «Спутник». С ней был 25-летний гражданин Таджикистана. Подробности происшествия рассказал источник АН «Оперативное прикрытие».

- Мигрант заявил, что переспал с девочкой по обоюдному согласию. В отношении него составили административный протокол и поместили в камеру временного содержания. Вскоре на него заведут уголовное дело, - отмечает источник.

К слову, приезжий парень не состоял на миграционном учете. Более того, на него наложили запрет на пребывание в России с 2017 по 2027 годы. Что касается девочки, то после обследования ее передали родителям.