Женщина на «Хендае» сбила двоих детей на самокате на юго-западе Петербурга

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Женщина на «Хендае» влетела в двоих детей на самокате на проспекте Ленина в Красном Селе. Дама выезжала на иномарке со двора, в этот момент школьники двигались по тротуару по направлению к машине. В результате столкновения девочка улетела в дерево и на траву, а парень рухнул на асфальт. Как пишут администраторы группы «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» со ссылкой на родителей детей, женщина всего пару минут была на месте ДТП, после чего села в «Хендай» и уехала в неизвестном направлении.

- У детей полностью разломлен самокат. Девочку отправили лечиться домой, у нее диагностировали посттравматический шейный миозит, а у мальчика – черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и подозрение на повреждение внутренних органов, - рассказали в сообществе.

Добавим, что сам инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Теперь полиция разыскивает женщину, сбившую детей.