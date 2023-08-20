Медики Петербурга создали технологию дополненной реальности для удаления инородных тел

Военные врачи Петербурга удаляют инородные тела с помощью технологии дополненной реальности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военные врачи Петербурга научились удалять инородные тела при помощи технологии дополненной реальности. Об этом рассказали хирурги из академии имени Кирова на форуме «Армия-2023». Ноу-хау разработали полностью в Северной столице. Сначала пациенту делают томографию, после чего специалисты строят высокоточную 3D модель болячки. В итоге во время операции врачи могут ориентироваться на высвечивающееся поле инородного тела и всего, что его окружает. Работа хирургов облегчается, а кровопотери становится в разы меньше.

- Это позволяет обеспечить минимально достижимую хирургическую травму и максимальную точность вмешательства, - цитируют представителей Минобороны России в РИА «Новости».

Добавим, что военно-технический форум продлился неделю в подмосковной Кубинке. На мероприятии Минобороны представляло новейшие разработки, которые уже применяют в армии, либо интересные концепты.