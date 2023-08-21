11 детей утонуло в Петербурге с начала 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели Петербурга бьют тревогу и вновь обращаются к родителям. По их данным, с начала 2023 года в водоемах Северной столицы утонуло 11 детей. Всего в неравной битве с водной стихией погиб 31 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города на Неве.

– Накануне в Красносельском районе отдых обернулся трагедией для еще одного ребенка. Там мальчик остался без надзора старших и оказался под водой, – рассказали в пресс-службе организации.

Несмотря на оперативные действия медиков, малыш погиб. Напомним, что с начала лета в Петербурге утонул 31 человек. Спасти удалось немногим больше – 37 местных жителей. Удачной операция по вытаскиванию утопающих из глубин вод оказалась для шести детей. Как рассказали в МЧС, за 2022 год утонуло 34 человека. Живыми спасатели достали 38 петербуржцев. В статистике также оказались шесть и двое детей соответственно.