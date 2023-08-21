В Петербурге начали фиксировать на камеру машины, не уступившие дорогу пешеходам

Водителей-нарушителей теперь будут ловить и на пешеходных переходах - с помощью камер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь у водителей в Петербурге будут отслеживать не только превышение скорости. Первый стационарный комплекс фотовидеофиксации контроля пропуска пешеходов установили на участке с нерегулируемым пешеходным переходом на проспекте Культуры, 22/1. Об этом сообщил комитет по информатизации и связи. Есть первые успехи - за месяц работы комплекса зафиксировано 65 нарушений ПДД.

Вся информация о нарушителях и их автотранспорте передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти (ЦАФАП).

- Постановления по делам об административных правонарушениях будут выносить после рассмотрения полученных материалов инспекторы ЦАФАП, - отметили в ведомстве.

Сейчас комплекс фотовидеофиксации работает в тестовом режиме, но если его работа окажется эффективной, аналогичные комплексы появятся на пешеходных переходах и в других районах города.