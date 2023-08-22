Отделы с одеждой петербургских дизайнеров появились в торговых центрах

В городе стартовал второй сезон проекта «Петербургский дизайн». Фото: пресс-служба Смольного

В одном из торговых комплексов Северной столицы, на площади 575 квадратных метров, открылся новый отдел с продукцией модельеров города. Там стартовал второй сезон проекта «Петербургский дизайн». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Год назад некоторые фирмы ушли с рынка города на Неве. И за прошедшее время местные дизайнеры доказали, что способны производить отличную и качественную одежду, – сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города поблагодарил владельцев площадок, которые размещают у себя продукцию кутюрье Петербурга. Свои площади предоставили три центра: «Галерея», «Охта молл» и «Лето». Здесь появилась одежда более 80 модельеров.

Кстати, «Петербургский дизайн» признали лучшим проектом поддержки креативных индустрий в России в прошлом году. Тогда в нем поучаствовали почти 300 заявителей. А в ТРК разместилось 100 брендов, основанных в Северной столице.