Два человека погибли и три пострадали в ДТП на КАД Петербурга

Два человека погибли, три пострадали в ДТП на КАД Петербурга. Фото: t.me/pitertop

Накануне на 84-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое и смертельное ДТП. Там столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Из-за этого два петербуржца погибли, а еще три человека пострадали. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Сейчас на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы дорожного движения. Объезжать аварию необходимо специальной, безопасной дороге, – уточнили в пресс-службе региональной организации.

Кроме того, на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, инспекторы ГИБДД, а также карета скорой помощи. Все причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. По словам очевидцев, предположительной причиной оказалось лопнувшее колесо у большегруза.