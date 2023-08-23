Огромный геоглиф появился на Пулковских высотах в Петербурге. Фото: Нетипичный Питер

Один из самых больших геоглифов во всей России появился в Северной столице на Пулковских высотах. Надпись «Я люблю Петербург» спроектировали сотрудники компании «Грузовой универсальный терминал» инженер Данила Семенов и дизайнер Дарья Кортина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Петербуржцы, как и сам основатель города, любят свой дом и стремятся рассказать об этом всем, – заявил губернатор Александр Беглов.

Высота геоглифа составил 57 метров, а длина – все 550. Надпись сделана из специальной ткани, прикрепленной к земле. По ночам контур выделанного сердца также будет светиться. Строили надпись при подготовке к ПМЭФ-2023 и второму саммиту «Россия–Африка».

Логотип виден всем пассажирам самолетов Пулково со стороны Экспофорума, горожанам и гостям с Пулковского шоссе в направлении Пулковских высот.