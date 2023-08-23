Уровень промышленного производства в Петербурге вырос на 8,2% за полгода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге за первые шесть месяцев 2023 года вырос индекс промышленного производства. К июлю 2023 года его уровень поднялся на 8,2 процента. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на аналитиков Петростата.

– В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий показатели увеличились в полтора раза. В транспортной сфере и создании иного оборудования индекс вырос на 30,8 процента, – пишет издание.

Изготовление лекарственных средств также не стоит на месте. Его уровень увеличился на 16 процентов. Несколько меньше оказалась доля в производстве химических веществ и продуктов. Подъем отметили лишь на шесть процентов.

Одновременно сократилась деятельность автопрома: здесь показатель уменьшился на 89,4 процента. Тем не менее Ленобласть остается лидером в производства одежды, где объемы производства увеличились в 2,3 раза.