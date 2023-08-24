Смольный потратит 900 млн рублей на станции мониторинга загрязнения воздуха. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга планируют закупить 25 новых автоматических станций, измеряющих загрязнение атмосферного воздуха, стоимостью 900 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. – Прежние станции мониторинга материально и морально устарели, – поясняют СМИ причину замены оборудования. Девять станций закупят у ООО «Невалайн» уже в этом году и еще 16 – в ближайшие два года. Стоимость каждой – 32-35 миллионов рублей. Зато они умеют измерять до 27 параметров загрязнения воздуха вместо пяти-шести, как сейчас. К слову, по данным комитета по природопользованию, состояние воздуха в Петербурге за последние три года ухудшилось. Считается, что в большей степени атмосферу загрязняют авто. Но и водный транспорт, предприятия теплоэнергетики и промышленность вблизи города – тоже вносят свою загрязняющую лепту.