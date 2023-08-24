Бездомный украл столовые приборы 18 века с места раскопок на Охтинском мысе

Местный расхититель гробниц. Фото: Росгвардия по Санкт-Петербургу и Ленобласти

36-летнего бездомного, ворующего сокровища с места археологических раскопок на Охте, поймали с поличным, но часть похищенного он уже успел сдать в пункт приема металла. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Правонарушитель спустился в раскоп и достал из земли керамический горшок 18 века, а затем пытался скрыться с похищенным, - рассказали археологи, позвавшие росгвардейцев на помощь.

Украденные столовые приборы 18 века бездомный сдал в пункт приема металла. Фото: Росгвардия по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Ранее, по словам археологов, занимающихся раскопками на территории объекта культурного наследия, вору уже удалось таким же образом вынести исторически ценные предметы – предположительно столовые приборы. Их он сдал в пункт приема металла. А вот горшок не успел.

Расхитителя гробниц, ранее судимого за побои, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и доставили в 52-й отдел полиции.