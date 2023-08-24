Новое здание Госархива откроется в Великом Новгороде 29 августа

Новое здание Госархива открылось в Великом Новгороде. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Великом Новгороде 29 августа откроется новое здание Государственного архива. Учреждение займет площадь в 11,4 тысячи квадратных метра. Более трех тысяч «квадратов» отведут непосредственно под хранилище. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе Государственного архива Новгородской области.

– Открыв новое здание, мы сможем вернуть монастырский комплекс церкви, – уточнили в пресс-службе организации.

К слову, в помещениях нового учреждения обустроят современными системами безопасности, контроля и управления доступом, стеллажным, технологическим и мультимедийным оборудованием. Кроме того, в нем организуют круглосуточную охрану. Архив сможет принять до двух миллионов единиц хранения. В здании также оформият актовый, выставочный и читальный, а также конференц-зал, научно-справочную библиотеку. Для удобства посетителей смонтируют три лифта, два пандуса и крыльцо.