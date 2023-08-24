В Петербурге прошли обыски у неонацистов из «Белой масти»

Силовики проводят обыски у членов группировки «Белая масть». Фото: Олег ЗОЛОТО

Силовики Москвы и Петербурга нагрянули с обыском к членам неонацистской группировки «Белая масть». Представители организации связаны с «Русским добровольческим корпусом»*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Проводятся обыски в столичных городах. Члены движение привлекают осужденных за убийства и теракты радикалов и втягивают их в повторные правонарушения, – передает агентство.

В состав группировки входят фанаты третьего рейха, используют их символику. Сами они себя считают русскими националистами. Приют в составе «Белой масти» находят представители ультраправых движений и объединений. Значатся среди них «Боевая организация русских националистов», «Формат-18»*, «Боевая террористическая организация»*, «Реструкт», «NS/WP»*.

К слову, около девяти лет назад главу организации Артема Цеппа осудили за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

* Запрещенные в России террористические организации.