Мигрант выслеживал и приставал к 7-летней девочке в Петербурге

Уголовное дело завели на мигранта, который выслеживал и приставал к детям в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На мигранта из Петербурга ищет управу Следственный комитет. Мужчина выслеживал детей около одного из жилых комплексов в Северной столице и приставал к ним. Одной из его жертв стала семилетняя девочка, гулявшая на игровой площадке. О происшествии, как сообщили в пресс-службе СКР, доложат председателю комитета Александру Бастрыкину.

– В соцсетях и СМИ появилась информация, что в одном из ЖК Северной столицы иностранный гражданин выслеживает несовершеннолетних и пристает к ним, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого специалисты местного Следственного комитета возбудили уголовное дело. К слову, ранее мама малышки обратилась в полицию. Она сообщила, что на детской площадке на Пулковском шоссе в ЖК «Зеленый квартал» неизвестный совершил в отношении школьницы «противоправные действия». Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и пытаются его задержать.