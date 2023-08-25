Влияние греков на историю развития Российского государства

Андриан Семенович Мазараки. Источник: википедия, альбом Н.А. Обуховой.

Сотрудничество двух народов складывалось легко – Россия и Византия были евразийскими государствами, имели православную веру, да и в целом между нашими странами не существовало противоречий культурного и политического характера.

Государство Российское впитало многие передовые мысли, научные и культурные достижения Византийской империи. Влияние греков из Византии в ту пору было действительно огромно. Причем распространялось оно на самые разные сферы – военную, научную, промышленность, а также на искусство и благотворительность.

Многие греки, переселившись в Россию, основали целые династии. Лихудовы, Мазараки, Зосима, Левандиани и другие оставили свой заметный след в истории нашей страны. Причем есть много примеров того, когда известность получили сразу несколько выходцев семей и яркий пример тому братья Мазараки, Зосима.

Герб рода Мазараки. Источник: википедия.

Славные военные победы

Начиная с XVIII века история содержит немало подтверждений тому, что греки прекрасно сумели проявить себя на военной службе и сыграли одну из ключевых ролей во многих сражениях. Например, сложно оспорить роль греков в войне с татарами в Крыму. Причем в сражениях участвовал Балаклавский пехотный полк, состоящий из одних греков. Князь Потёмкин щедро отблагодарил победителей – грекам были дарованы земли в пожизненное пользование. Греки покорили Кафу и Судак, которые были заняты турками. Победа имело большое значение и ознаменовала собой присоединение Крыма к России. Греческие воины стали также одними из ключевых участников взятия Очакова на Черном море, во время битвы было нанесено судьбоносное поражение туркам. Особенно отличился среди воинов Ламброс Кацонис. Причем не только как талантливый военный, но и дипломат (Именно он по приказу Потёмкина склонил Ага-Магомет-Хана к войне с Портой). Неоценима роль греков в самой кровавой битве столетия Крымской войне, начавшейся в 1853 году. Пять рот греческого легиона императора Николая I участвовало в этой войне. На голубом знамени этих рот развевалась надпись: «За православие». В этой связи нужно также упомянуть про вклад в военные успехи страны династии Мазараки. Сразу несколько поколений этого рода выбирали службу делом своей жизни. В этой связи даже говорили о том, что существует «ритуал Мазараки». Слишком уж оказалась предопределена судьба мальчиков в этой семье. Наибольшую известность на военном поприще получил генерал Семен Мазараки, а также его сыновья братья Мазараки. Генерал отличился в боях с армией Наполеона, был неоднократно представлен к государственным наградам.

Семён Семёнович Мазараки. Портрет худ. С. К. Зарянко.

Роль греков в становлении промышленности

Согласно статистике 1811 года, в России было открыто порядка 800 греческих фирм. Сферы деятельности греков были самыми разнообразными. Например, именно выходцы из Византии открыли первое в России сереброплавильное производство. Основан этот завод был в Забайкалье. Примечательно, что греки основали и династию мастеров на производстве. Семен Грек и его сын, а также братья Левандиани считаются основоположниками промышленной переработки серебра в России. Греки были отличными управленцами. Генерал Семен Мазараки после того, как вышел в отставку, сумел сделать блестящую карьеру в новой для себя сфере управления крупными промышленными предприятиями. Генерала назначили сперва на должность директора порохового завода в Казани, а затем директора оружейного завода в Сестрорецке. Семен Мазараки проявил себя не только как опытный управленец, но и новатор. По его приказу на оружейном заводе организовали специальную мастерскую, где разрабатывали лекала нового вооружения, которое затем воспроизводилось на других заводах.

Культура и благотворительность

Греки оставили нам богатое культурное наследие. Достаточно вспомнить в этой связи братьев Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку, Феофана Грека, ставшего основоположником славянской иконописи.

Намного позже другими выходцами из Византии – братьями Лихудовыми – был основан первый российский вуз – Славяно-греко-латинская академия. Нужно отметить, что в целом многие греки тратили заработанное на просвещение. Братья Зосима – Анастасий, Зой и Николай, сделав состояние на торговле товарами из Китая, направили его часть на благотворительность и просвещение. Братья печатали книги греческих ученых, оплачивали преподавание греческого языка в российских учебных заведениях.

Младший из братьев Мазараки Адриан получил известность как благотворитель и просветитель. Снова сказался «ритуал Мазараки»? Талантлив в одном, Адриан сумел наилучшим образом показать себя и в другом, новом, непривычном для себя деле. Он играл на музыкальных инструментах, а также стал попечителем Музыкального общества в Воронеже. В его доме проходили званые вечера, где бывали известные музыканты братья Рубинштейн и другие видные музыкальные деятели того времени.