Бывшего лесничего в Приозерском районе будут судить из-за взятки за вырубку леса

Лесничий так и не получил 160 тысяч рублей за помощь в вырубке леса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывшего лесничего Джатиевского участкового лесничества Приозерского района будут судить за участие в незаконной вырубке леса – он помогал браконьеру за взятку в 160 тысяч рублей . Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области.

- За предложенное денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей он подобрал наиболее выгодное место незаконной порубки, - пояснили следователи.

В ноябре прошлого года бизнесмен решил порубить деревья в Приозерском лесу. Для этого он подкупил местного лесничего ЛОГКУ «Ленобллес». Мужчина, отлично зная территорию, показал браконьеру лучшее место для вырубки, а тот быстренько установил лесозаготовительный комплекс и начал валить деревья.

При этом экс-лесничий все скрывал, пока предприниматель не вывез свою технику. Но обещанные 160 тысяч рублей он так и не получил – полицейские сработали четко.

Теперь лесничий будет валить деревья уже в другом месте. Его хотят судить за приготовление к получению взятки и злоупотребление должностными полномочиями.