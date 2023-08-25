Новый театральный сезон в Петербурге посвятят юбилею Пушкина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге готовятся к открытию нового театрального сезона. В этот раз постановки и премьеры посвятят поэту Александру Пушкину. В этом году писатель отметит свой 255-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Предыдущий театральный сезон отметил сразу нескольких значимых юбилеев: 200-летия драматурга Александра Островского, 150-летия певца Федора Шаляпина и композитора Сергея Рахманинова. В июне следующего года мы будем отмечать 225-летие со дня рождения Пушкина, – отметил глава города на Неве.

В торжественный федеральный план по подготовке и проведению празднования значимой даты вошли: проект «Пушкинская летопись» в Государственной академической капелле, спектакль «Маленькие трагедии» в Ленсовета, мюзикл «Сказки Пушкина» в театре Шаляпина и балет Бориса Эйфмана «Евгений Онегин».