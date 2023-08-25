Смольный и РЖД запустят тактовое движение в Красно Село и Сестрорецк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга вместе с РЖД улучшают пассажирское сообщение региона. Смольный вместе с компанией планирует запустить тактовое движение на Сестрорецком и Красносельском направлениях, а также направить электрички в Павловск и Ломоносов. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

– Общими усилиями в Северной столице реализуются проекты, повышающие комфорт и безопасность на железной дороге. Кроме организации дополнительных поездов, планируем открыть платформу «Новая Лахта» и реконструировать путепровод над Пулковским шоссе, – уточнили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Беглов, в Петербурге будут развивать инфраструктуру, улучшающую грузовое сообщение с портом Бронка. В рамках железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» организовали специальная площадка для молодых сотрудников, где они представляли и защищали свои инновационные проекты.