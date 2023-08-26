Полиция Петербурга задержала подростков, потративших 10 тысяч рублей с чужой карточки

Парней отпустили к родителям после разъяснительной беседы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два подростка из Петербурга оказались в полиции после того, как нашли чужую банковскую карточку. Парни решили, что потерянная кем-то вещь теперь принадлежит им, и хорошенько разгулялись на чужие 10 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, приключения банковской карты начались в парке аттракционов на Крестовском острове. 23-летний мужчина оплатил развлечение, сунул карту мимо кармана и ушел, не заметив. Хватился пропажи, когда ему посыпались уведомления о тратах.

- На телефон заявителя стали поступать сообщения о списании денежных средств. В общей сложности с карты потерпевшего было списано 10 628 рублей 99 копеек. Полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье «кража», - уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, потеряшку подобрали друзья 15 и 17 лет. Они успели пополнить себе проездные в кассе метрополитена, сходить в продуктовый магазин и в кафе. Подростков быстро разыскали сотрудники так называемого «карманного» отдела угрозыска и отвели в отдел на серьезный разговор. После разъяснительной беседы парней передали родителям.